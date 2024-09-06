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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1528 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1528 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1528 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1528
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (214)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1528 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3400 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1 грош 1528 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 220 CZK
Польша 1 грош 1528 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1528 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1528 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1528 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1528 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1528 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1528 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1528 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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