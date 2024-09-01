Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1528 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1528
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1528 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1850 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
267 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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