Полугрош (1/2 гроша) 1528 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1528 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1850 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

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