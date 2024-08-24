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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1528 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1528 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1528 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 12,3 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1528
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1528 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2292 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 40000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
3943 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность F
Цена
3429 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1528 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1528 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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