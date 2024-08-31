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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1528 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1528 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1528 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1528
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1528 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
1820 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1528 "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Трояк (3 гроша) 1528 "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
7353 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Для продажи Трояк (3 гроша) 1528 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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