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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1528 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1528 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1528 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1528
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1528 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3676 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 260 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
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  • Stare Monety (2)
  • WCN (21)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Шеляг 1528 "Торунь" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1528 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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