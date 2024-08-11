Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1528 года (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1528
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1528 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 88000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3993 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
3870 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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