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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1528 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1528 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1528 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1528
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1528 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 88000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3993 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
3870 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1528 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1528 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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