Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1528 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1528
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1528 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Дата 24 февраля 2024
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Дата 15 октября 2023
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Дата 3 сентября 2023
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Дата 2 апреля 2023
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Дата 5 декабря 2021
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