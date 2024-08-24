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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1528 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1528 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1528 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1528
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1528 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе DESA - May 21, 2022
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе DESA - May 21, 2022
Продавец DESA
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1528 "Торунь" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1528 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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