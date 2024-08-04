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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1528 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1528 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1528 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1528
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1528 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Stary Sklep за 2100 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 840 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1528 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

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