Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1558 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1558
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1558 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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