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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1558 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1558 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1558 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1558
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1558 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Денарий 1558 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1558 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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