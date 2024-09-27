Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1558 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1558 Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1558 Гданьск
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1558 Гданьск Клипа
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1558 Литва
Средняя цена 35 $
Продажи
1 229
Аверс
Реверс
Денарий 1558 Литва
Средняя цена 40 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
Денарий 1558 Гданьск
Средняя цена 110 $
Продажи
0 38
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск