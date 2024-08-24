Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1558 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1558 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1558 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 11 - 12,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1558
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1558 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • COINSNET (1)
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (24)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Польша Денарий 1558 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1558 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1558 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Денарий 1558 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1558 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1558 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1558 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1558 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денарий 1558 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда II Августа Монеты Польши 1558 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Денарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск