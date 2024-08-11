Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1558 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1558
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1558 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 62500 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Oslo Myntgalleri (1)
- WAG (1)
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1866 $
Цена в валюте аукциона 20000 NOK
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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