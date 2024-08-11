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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1558 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1558 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1558 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1558
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1558 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 62500 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Oslo Myntgalleri (1)
  • WAG (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1558 "Гданьск" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1866 $
Цена в валюте аукциона 20000 NOK
Польша Трояк (3 гроша) 1558 "Гданьск" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
4086 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1558 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1558 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1558 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1558 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1558 "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1558 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Трояк (3 гроша) 1558 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1558 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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