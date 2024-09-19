Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1547
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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