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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1547
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Александр (1)
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Александр - February 8, 2023
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Денарий 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1547 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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