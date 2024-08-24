Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1559 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1559
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1559 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 900 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.
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