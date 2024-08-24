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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1559 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1559 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1559 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1559
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1559 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 900 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (10)
  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Денарий 1559 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1559 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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