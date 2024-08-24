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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1557 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1557 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1557 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 11 - 12,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1557
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1557 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1557 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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