Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1557 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,36 гр
- Диаметр 11 - 12,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1557
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1557 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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