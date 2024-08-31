Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1563 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1563 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1563 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1563
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1563 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (10)
  • Numimarket (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (3)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (8)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1563 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денарий 1563 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда II Августа Монеты Польши 1563 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Денарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск