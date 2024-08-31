Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1563 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1563
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1563 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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