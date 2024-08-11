Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1557 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1557
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1557 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
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Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 1 июня 2023
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Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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