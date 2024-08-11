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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1557 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1557 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1557 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1557
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1557 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (7)
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий 1557 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1557 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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