Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1548 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1548
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1548 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
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Дата 15 октября 2023
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Дата 24 сентября 2022
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Дата 28 мая 2022
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2021
Сохранность F
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Дата 25 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
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Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
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Дата 11 октября 2019
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Дата 29 мая 2019
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Дата 14 декабря 2018
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Дата 12 июня 2018
Сохранность F
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