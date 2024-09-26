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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1548 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1548 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1548 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1548
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1548 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Денарий 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1548 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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