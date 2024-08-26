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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1557
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Для продажи Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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