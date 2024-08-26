Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1557
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
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