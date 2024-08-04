Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1557 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1557
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (297)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1557 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
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Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
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Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 28 июня 2024
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Сохранность AU
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Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Сохранность MS62 NGC
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Сохранность XF
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