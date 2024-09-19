Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 20,5 - 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1557
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 9500 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.
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Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность F
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?
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