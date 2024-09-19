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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 20,5 - 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1557
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1557 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 9500 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1048 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1557 "Гданьск" на аукционе Solidus Numismatik - May 17, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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