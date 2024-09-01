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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22,5 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1547
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 653 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 "Литва" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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