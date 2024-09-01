Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 22,5 - 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1547
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
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Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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