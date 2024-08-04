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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1566 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1566 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1566 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,98 - 2,06 гр
  • Диаметр 21 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1566
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Тыкоцин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1566 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1566 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1566 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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