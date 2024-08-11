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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1566 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1566 Литва
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты (Сигизмунд II Август)

Аверс
Реверс
Чворак (4 гроша) 1566 Литва
Средняя цена 280 $
Продажи
0 214
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1566 Литва
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 грош 1566 Литва
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1566 Литва
Средняя цена 420 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1566 Литва
Средняя цена 700 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Двойной денарий 1566 Литва Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной денарий 1566 Литва
Средняя цена 35 $
Продажи
0 122

Серебряные монеты (Сигизмунд III Ваза)

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1586 (1566) Рига Ошибка в дате
Средняя цена 360 $
Продажи
0 14
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