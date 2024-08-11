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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1566 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1566 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1566 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,26 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1566
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Тыкоцин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1566 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1933 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 12000 PLN. Торги состоялись 21 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - April 11, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 11 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - February 28, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1566 "Литва" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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