Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1566 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,26 гр
- Диаметр 19 - 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1566
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Тыкоцин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1566 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1933 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 12000 PLN. Торги состоялись 21 января 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 11 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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