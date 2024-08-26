Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Чворак (4 гроша) 1566 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,29 гр
- Диаметр 24 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Чворак (4 гроша)
- Год 1566
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (214)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1566 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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