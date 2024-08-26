Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Чворак (4 гроша) 1566 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Чворак (4 гроша) 1566 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Чворак (4 гроша) 1566 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,29 гр
  • Диаметр 24 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Чворак (4 гроша)
  • Год 1566
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (214)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1566 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Busso Peus (1)
  • Coins.ee (1)
  • DESA (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (2)
  • GGN (7)
  • Gorny & Mosch (1)
  • HIRSCH (3)
  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (22)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Niemczyk (24)
  • Numedux (4)
  • Numimarket (7)
  • Numis Poland (2)
  • Numisbalt (9)
  • Numision (1)
  • PDA & PGN (4)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Provenance Auctions (3)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (23)
  • Sonntag (1)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (3)
  • Stephen Album (1)
  • WCN (69)
  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (1)
  • Александр (1)
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Чворак (4 гроша) 1566 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда II Августа Монеты Польши 1566 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Чворак (4 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск