Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1566 года "Литва". Золото (Польша, Сигизмунд II Август)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 0,6 гр
- Диаметр 14 - 15,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Двойной денарий
- Год 1566
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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