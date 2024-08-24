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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1566 года "Литва". Золото (Польша, Сигизмунд II Август)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 0,6 гр
  • Диаметр 14 - 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1566
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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