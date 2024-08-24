Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1566 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1566
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Тыкоцин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1566 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 25 марта 2018.
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1359 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2112 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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