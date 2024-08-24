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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1566 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1566 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1566 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1566
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Тыкоцин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1566 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 25 марта 2018.

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Польша Трояк (3 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1359 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2112 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1566 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1566 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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