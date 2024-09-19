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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1566 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Двойной денарий 1566 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Двойной денарий 1566 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,6 гр
  • Диаметр 14 - 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1566
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1566 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1450 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (9)
  • Wójcicki (6)
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Двойной денарий 1566 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1566 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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