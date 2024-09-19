Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1566 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,6 гр
- Диаметр 14 - 15,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Двойной денарий
- Год 1566
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1566 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1450 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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