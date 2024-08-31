Трояк (3 гроша) 1586 (1566) года "Рига". Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1586 (1566) года "Рига". Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2500 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

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