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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1586 (1566) года "Рига". Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Ошибка в дате

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1586 (1566) года "Рига" Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1586 (1566) года "Рига" Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1586 (1566)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1586 (1566) года "Рига". Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2500 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

Сохранность
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Трояк (3 гроша) 1586 (1566) "Рига" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1566 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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