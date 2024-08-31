Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1586 (1566) года "Рига". Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Ошибка в дате
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1586 (1566)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1586 (1566) года "Рига". Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2500 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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