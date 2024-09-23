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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1548 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1548 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1548 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22,5 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1548
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1548 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Pegasus Auctions - December 29, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 29 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 1 грош 1548 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1548 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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