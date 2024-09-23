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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1559 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1559 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1559 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 19 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1559
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (211)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1559 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1559 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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