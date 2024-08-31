Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1621 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,92 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (220)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1621 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
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Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 14 мая 2024
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
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