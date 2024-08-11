Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1591 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1974 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.

Сохранность UNC (2) AU (2) XF (28) VF (32) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU55 (1) Сервис NGC (2)

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