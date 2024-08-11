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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1591 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1974 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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