Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1591
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1591 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1974 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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