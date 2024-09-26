Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор". "P" рядом с Погоней (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: "P" рядом с Погоней
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. "P" рядом с Погоней. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9900 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.
Сохранность
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2185 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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