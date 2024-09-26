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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор". "P" рядом с Погоней (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: "P" рядом с Погоней

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор" "P" рядом с Погоней - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор" "P" рядом с Погоней - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. "P" рядом с Погоней. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9900 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2185 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
786 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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