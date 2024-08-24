Трояк (3 гроша) 1601 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5400 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность UNC (48) AU (12) XF (74) VF (25) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS64 (6) MS63 (11) MS62 (10) MS61 (2) AU55 (2) Сервис NGC (21) PCGS (10)

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