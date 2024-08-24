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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5400 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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