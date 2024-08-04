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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1590 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1590 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1590 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1590 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Solidus Numismatik - September 19, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Где продать?

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