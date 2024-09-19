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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1603 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1603 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1603 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1603
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1603 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2610 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

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Польша Трояк (3 гроша) 1603 "Литва" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
11299 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
5390 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1603 "Литва" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Трояк (3 гроша) 1603 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1603 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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