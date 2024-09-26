Трояк (3 гроша) 1606 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1606 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2487 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность UNC (9) AU (2) XF (30) VF (20) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (2) AU55 (1) Сервис NGC (3) PCGS (4)

Продавец Все фирмы

Coins.ee (2)

Katz (1)

Künker (2)

MARCINIAK (10)

Niemczyk (7)

Numedux (3)

Numimarket (1)

PDA & PGN (1)

Pegasus Auctions (1)

Poznański Dom Aukcyjny (3)

SINCONA (1)

WCN (24)

WDA - MiM (1)

Westfälische (2)

Wójcicki (2)