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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1606 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1606 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1606 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,23 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1606
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1606 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2487 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 1625 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1606 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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