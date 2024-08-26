Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1660 года "Краковский монетный двор". Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Ошибка в дате
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,23 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1660
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1660 года "Краковский монетный двор". Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5600 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
Сохранность
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