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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1660 года "Краковский монетный двор". Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Ошибка в дате

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1660 года "Краковский монетный двор" Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1660 года "Краковский монетный двор" Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,23 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1660
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1660 года "Краковский монетный двор". Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5600 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
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Польша Трояк (3 гроша) 1660 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1660 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
1543 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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