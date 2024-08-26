Трояк (3 гроша) 1660 года "Краковский монетный двор". Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1660 года "Краковский монетный двор". Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5600 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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