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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1620 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1620 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1620 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,92 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1620 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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