Трояк (3 гроша) 1590 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1590 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3475 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 250 EUR. Торги состоялись 12 марта 2014.

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