Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1590 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1590 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3475 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 250 EUR. Торги состоялись 12 марта 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2023
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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