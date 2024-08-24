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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1608 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1608 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1608 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1608
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1608 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
799 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
1842 $
Цена в валюте аукциона 7250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1608 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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