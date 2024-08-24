Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1608 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1608
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1608 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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