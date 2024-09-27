Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1602 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1602
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1602 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33887 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (1)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- GGN (4)
- Heritage (3)
- Künker (1)
- MARCINIAK (13)
- Münzen & Medaillen (1)
- Niemczyk (9)
- Numedux (3)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (8)
- Numision (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (4)
- Rauch (5)
- Rzeszowski DA (4)
- SINCONA (1)
- Solidus Numismatik (3)
- Stary Sklep (5)
- WCN (16)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (4)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1602 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск