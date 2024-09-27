Трояк (3 гроша) 1602 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1602 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33887 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

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