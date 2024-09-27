Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1602 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1602 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1602 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1602
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1602 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33887 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (4)
  • Heritage (3)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (13)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (9)
  • Numedux (3)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (8)
  • Numision (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (4)
  • Rauch (5)
  • Rzeszowski DA (4)
  • SINCONA (1)
  • Solidus Numismatik (3)
  • Stary Sklep (5)
  • WCN (16)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (4)
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 875 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Heritage - June 15, 2023
Продавец Heritage
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1602 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1602 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1602 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск