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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года V "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года V "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 15000 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1484 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Naumann - March 5, 2023
Продавец Naumann
Дата 5 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - February 28, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1601 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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