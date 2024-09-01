Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1601 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1601
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 15000 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1484 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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