Трояк (3 гроша) 1601 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 15000 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.

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