Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1623 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,92 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1623
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (211)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1623 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3251 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2300 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
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