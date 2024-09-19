Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1623 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1623 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1623 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,92 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (211)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1623 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3251 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2300 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (4)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (14)
  • DESA (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (18)
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • Karbownik (4)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (18)
  • Niemczyk (15)
  • Numedux (5)
  • Numimarket (4)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (9)
  • Numision (3)
  • Pesek Auctions (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (7)
  • Rzeszowski DA (19)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (16)
  • Tempus (15)
  • TMAJK sro (1)
  • Via (2)
  • WCN (22)
  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (15)
  • Wu-eL (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1623 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1623 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск