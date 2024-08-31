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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор". Портрет в обводке (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Портрет в обводке

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор" Портрет в обводке - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор" Портрет в обводке - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Портрет в обводке. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6400 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1748 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
2033 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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