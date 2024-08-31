Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор". Портрет в обводке (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Портрет в обводке. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6400 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

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