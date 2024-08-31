Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор". Портрет в обводке (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Портрет в обводке
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1601
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Портрет в обводке. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6400 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1748 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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