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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1619 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1619 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1619 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,92 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1619 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1619 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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