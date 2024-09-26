Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1619 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,92 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1619
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1619 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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