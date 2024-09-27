Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Олькушский монетный двор". Портрет в обводке (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1591 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Портрет в обводке. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3086 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 18000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

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