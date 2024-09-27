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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Олькушский монетный двор". Портрет в обводке (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Портрет в обводке

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Олькушский монетный двор" Портрет в обводке - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Олькушский монетный двор" Портрет в обводке - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1591 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Портрет в обводке. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3086 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 18000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Naumann (1)
  • WCN (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
4066 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Naumann - October 5, 2014
Продавец Naumann
Дата 5 октября 2014
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1591 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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