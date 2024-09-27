Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Олькушский монетный двор". Портрет в обводке (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Портрет в обводке
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1591
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1591 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Портрет в обводке. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3086 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 18000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
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