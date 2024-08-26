Трояк (3 гроша) 1604 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1604 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Stary Sklep за 2900 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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