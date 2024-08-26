Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1604 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1604
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1604 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Stary Sklep за 2900 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 18 августа 2022
Сохранность XF
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